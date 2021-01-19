О погоде 20 января в Костанайской области

20 января в Костанайской области будет облачно, на большей части территории ожидается снег, местами низовая метель, туман. Ветер западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -12…-17 градусов, местами -20.Днем -8…-13, местами -16 градусов.

В Костанае ожидается переменная облачность, снег, низовая метель. Ветер западный 9-14 м/с.

Ночью -13…-15 градусов, днем -10…-12 градусов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.