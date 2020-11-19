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О погоде 20 ноября в Костанайской области

фото www.andalira.ru

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20 ноября в Костанайской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью -9…-14 градусов, местами -18. Днем -3…-8, местами -11 градусов.

В Костанае ожидается погода без осадков. Ночью -12…-14 градусов, днем -5…-7.

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COVID-2019 в Казахстане

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101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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