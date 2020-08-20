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О погоде 21 августа в Костанае и области

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21 августа в Костанайской области будет облачно, ночью на большей части территории дождь. Днем местами дождь, гроза, шквал. Возможен град. 

Ветер западный 15-20 м/с, порывы ветра до 25 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +18…+23, на юге области +26 градусов.

В Костанае облачно, дождь. Ночью и утром возможен туман.

Температура воздуха ночью +8…+10, днем +18…+20 градусов.

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