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О погоде 21 июня в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане

16779 - зарегистрированно

10539 - выздоровевших

113 - летальных случаев

278 - в Костанайской области

21 июня в Костанайской области ожидается переменная облачность, местами дождь, гроза, возможен шквал.

Ветер северный с переходом на северо-восточный местами 15-20 м/с.

Ночью +15…+18. Днём +20…+26 градусов.

В Костанае без осадков. Температура воздуха ночью +15…+17, днём +23…+26 градусов.

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