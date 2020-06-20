О погоде 21 июня в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане
16779 - зарегистрированно
10539 - выздоровевших
113 - летальных случаев
278 - в Костанайской области
21 июня в Костанайской области ожидается переменная облачность, местами дождь, гроза, возможен шквал.
Ветер северный с переходом на северо-восточный местами 15-20 м/с.
Ночью +15…+18. Днём +20…+26 градусов.
В Костанае без осадков. Температура воздуха ночью +15…+17, днём +23…+26 градусов.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.