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О погоде 21 мая в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане

6969 - зарегистрированно

3714 - выздоровевших

35 - летальных случаев

110 - в Костанайской области

21 мая в Костанайской области местами ожидается дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+8, на юге области +11. Днем +13…+18, +21 на юге области.

В Костанае ожидается переменная облачность, днем и утром дождь. Ночью +4…+6, днем +15…+17.

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