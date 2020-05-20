О погоде 21 мая в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане
6969 - зарегистрированно
3714 - выздоровевших
35 - летальных случаев
110 - в Костанайской области
21 мая в Костанайской области местами ожидается дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +3…+8, на юге области +11. Днем +13…+18, +21 на юге области.
В Костанае ожидается переменная облачность, днем и утром дождь. Ночью +4…+6, днем +15…+17.
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