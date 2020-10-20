Штормовое предупреждение. О погоде 21 октября в Костанае и области

21 октября в Костанайской области местами ожидаются осадки в виде снега, дождя, тумана и гололеда. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на востоке области -2. Днем +6…+11, на юге области +14.

В Костанае будет облачно, днем дождь. Ночью +2…+4 градуса, днем +8…+10.

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