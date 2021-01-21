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О погоде 22 января в Костанайской области

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22 января в Костанайской области ночью и днем местами ожидается снег, низовая метель, туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью -23…-28 градусов, на севере области -32. Днем -13…-18, на севере -21 градус.

В Костанае ожидается переменная облачность, днем снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с.

Ночью -26…-28 градусов, днем -15…-17 градусов.

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