О погоде 22 января в Костанайской области

22 января в Костанайской области ночью и днем местами ожидается снег, низовая метель, туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью -23…-28 градусов, на севере области -32. Днем -13…-18, на севере -21 градус.
В Костанае ожидается переменная облачность, днем снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с.
Ночью -26…-28 градусов, днем -15…-17 градусов.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области