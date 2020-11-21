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О погоде 22 ноября в Костанайской области

фото www.gismeteo.kz

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22 ноября в Костанайской области  ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ветер юго-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью -13…-18 градусов, местами -21. Днем -4…-9, местами -12 градусов.

В Костанае ожидается погода без осадков. Ночью -13…-15 градусов, днем -7…-9.

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COVID-2019 в Казахстане

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101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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