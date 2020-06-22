О погоде 23 июня в Костанае

COVID-2019 в Казахстане
17732 - зарегистрированно
11158 - выздоровевших
127 - летальных случаев
325 - в Костанайской области
23 июня в Костанае ожидается переменная облачность.
Ветер северный местами 5-9 м/с
Температура воздуха ночью +11, градусов, днём +16
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