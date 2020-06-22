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  3. О погоде 23 июня в Костанае

О погоде 23 июня в Костанае

COVID-2019 в Казахстане

17732 - зарегистрированно

11158 - выздоровевших

127 - летальных случаев

325 - в Костанайской области

23 июня в Костанае ожидается переменная облачность.

Ветер северный местами 5-9 м/с

Температура воздуха ночью +11, градусов, днём +16

 

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