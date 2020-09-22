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О погоде 23 сентября в Костанае и области

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23 сентября в Костанайской области ночью и днем ожидается дождь. Ветер западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +9…+14, на юге области +19 градусов.

В Костанае облачно с прояснениями, утром и днем ожидается дождь. Ветер западный с порывами 25 м/с.

Ночью +4…+6 градусов, днем +12…+14 градусов.

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