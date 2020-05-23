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О погоде 24 мая в Костанае

ru.sputniknews.kz

COVID-2019 в Казахстане

8322 - зарегистрированно

4214 - выздоровевших

35 - летальных случаев

120(+5) - в Костанайской области

24 мая в Костанайской области переменная облачность. 

В Костанае 24 мая ночью +19 градусов, днем +27…+30.

Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Осадков не ожидается.

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