О погоде 24 мая в Костанае

ru.sputniknews.kz
COVID-2019 в Казахстане
8322 - зарегистрированно
4214 - выздоровевших
35 - летальных случаев
120(+5) - в Костанайской области
24 мая в Костанайской области переменная облачность.
В Костанае 24 мая ночью +19 градусов, днем +27…+30.
Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.
Осадков не ожидается.
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