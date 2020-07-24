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О погоде 25 июля в Костанае и области

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25 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ночью и утром местами туман.

Ветер северо-западный местами 15-20 м/с.

В Костанае ожидается температура ночью+18, днем +22 градуса.

Ветер северный 4-8 метров в секунду.

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COVID-2019 в Казахстане

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49488 - выздоровевших

585 - летальных случаев

2177 - в Костанайской области

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