О погоде 25 июля в Костанае и области

25 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ночью и утром местами туман.
Ветер северо-западный местами 15-20 м/с.
В Костанае ожидается температура ночью+18, днем +22 градуса.
Ветер северный 4-8 метров в секунду.
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COVID-2019 в Казахстане
78486 - зарегистрированно
49488 - выздоровевших
585 - летальных случаев
2177 - в Костанайской области