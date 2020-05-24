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О погоде 25 мая в Костанае

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COVID-2019 в Казахстане

8322 - зарегистрированно

4352 - выздоровевших

35 - летальных случаев

120 - в Костанайской области

25 мая в Костанайской области переменная облачность. 

В Костанае 25 мая ночью +22 градусов, днем +30.

Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.

Осадков не ожидается.

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