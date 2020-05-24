О погоде 25 мая в Костанае

yandex.com
COVID-2019 в Казахстане
8322 - зарегистрированно
4352 - выздоровевших
35 - летальных случаев
120 - в Костанайской области
25 мая в Костанайской области переменная облачность.
В Костанае 25 мая ночью +22 градусов, днем +30.
Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба.
Осадков не ожидается.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.