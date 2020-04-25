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  3. О погоде 26 апреля рассказали костанайские синоптики

О погоде 26 апреля рассказали костанайские синоптики

COVID-2019 в Казахстане

2564 - зарегистрированно

646 - выздоровевших

25 - летальных случаев

39 - в Костанайской области

26 апреля в Костанаской области ночью местами ожидается сильный дождь , днем местами небольшой дождь, гроза.

Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, днем +15…+20.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 9-14 м/с. Ночью +3…+5, днем +18…+20 градусов.

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