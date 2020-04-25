О погоде 26 апреля рассказали костанайские синоптики

COVID-2019 в Казахстане
2564 - зарегистрированно
646 - выздоровевших
25 - летальных случаев
39 - в Костанайской области
26 апреля в Костанаской области ночью местами ожидается сильный дождь , днем местами небольшой дождь, гроза.
Ветер юго-западный местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, днем +15…+20.
В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 9-14 м/с. Ночью +3…+5, днем +18…+20 градусов.
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