О погоде 26 декабря в Костанае

26 декабря в Костанайской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с, сообщает alau.kz

Температура воздуха ночью -15…-20, местами -25 градусов. Днем -10…-15, местами -5 градусов.

В Костанае ночью -18…-20, днем -10…-12 градусов.

«Еще завтра Костанайская область будет находится в гребне сибирского антициклона, позже на юго-запад области опустится ложбина балканского циклона»,- сообщила начальник отдела метеопрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина Жиляева.