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О погоде 26 декабря в Костанайской области

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26 декабря в Костанайской области ожидается переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -15…-20 градусов, местами -25. Днем -10…-15 градусов, местами -18.

В Костанае ожидается погода без осадков. Ночью -18…-20 градусов, днем -13…-15.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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