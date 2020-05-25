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  3. О погоде 26 мая рассказали костанайские синоптики

О погоде 26 мая рассказали костанайские синоптики

COVID-2019 в Казахстане

8531 - зарегистрированно

4515 - выздоровевших

35 - летальных случаев

122 - в Костанайской области

26 мая в Костанайской области ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, гроза. Ветер северный 9-14 м/с, местами 18 м/с.

Температура воздуха ночью +10…+15, на юге 18 градусов. Днем +20..+25, на юге области +30…+35.

В Костанае без осадков.Ночью +12…+14, днем +22…+24.

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