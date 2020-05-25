О погоде 26 мая рассказали костанайские синоптики

COVID-2019 в Казахстане
8531 - зарегистрированно
4515 - выздоровевших
35 - летальных случаев
122 - в Костанайской области
26 мая в Костанайской области ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, гроза. Ветер северный 9-14 м/с, местами 18 м/с.
Температура воздуха ночью +10…+15, на юге 18 градусов. Днем +20..+25, на юге области +30…+35.
В Костанае без осадков.Ночью +12…+14, днем +22…+24.
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