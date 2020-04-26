О погоде 27 апреля рассказали костанайские синоптики

COVID-2019 в Казахстане
2717 - зарегистрированно
682 - выздоровевших
25 - летальных случаев
43 - в Костанайской области
27 апреля в Костанае ночью ветер юго-западный местами 3-6 м/с.
Температура воздуха ночью +9, утром +8, возможен дождь, днем +15 градусов.
Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.
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