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О погоде 27 апреля рассказали костанайские синоптики

COVID-2019 в Казахстане

2717 - зарегистрированно

682 - выздоровевших

25 - летальных случаев

43 - в Костанайской области

27 апреля в Костанае ночью ветер юго-западный местами 3-6 м/с.

Температура воздуха ночью +9, утром +8, возможен дождь, днем +15 градусов.

Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

 

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