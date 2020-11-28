О погоде 29 ноября в Костанае и области

29 ноября в Костанайской области местами ожидается снег, туман, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью -10…-15 градусов, местами -20. Днем -7…-12 градусов, местами -15.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с.

Ночью -13…-15 градусов, днем -7…-9.

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