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  3. О погоде 3 августа в Костанайской области

О погоде 3 августа в Костанайской области

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По данным синоптиков, 3 августа в Костанайской области ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный  9-14 м/с. Температура воздуха ночью +22…25 градусов, днем +30…+32.

В Костанае переменная облачность, без осадков.

Ночью +24…+26 градусов, днем +32…+35.

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2738 - в Костанайской области

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