О погоде 3 августа в Костанайской области

По данным синоптиков, 3 августа в Костанайской области ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +22…25 градусов, днем +30…+32.

В Костанае переменная облачность, без осадков.

Ночью +24…+26 градусов, днем +32…+35.

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