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О погоде 3 декабря в Костанае и области

фото из открытых источников

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3 декабря в Костанайской области ожидается снег, низовая метель, местами туман. Ветер северо-восточный 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -20…-25, местами -28 градусов. Днем -12…-16 градусов.

В Костанае ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ночью -21…-23 градусов. Днем -13…-15.

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101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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