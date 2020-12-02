О погоде 3 декабря в Костанае и области

фото из открытых источников
3 декабря в Костанайской области ожидается снег, низовая метель, местами туман. Ветер северо-восточный 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью -20…-25, местами -28 градусов. Днем -12…-16 градусов.
В Костанае ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ночью -21…-23 градусов. Днем -13…-15.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области