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  3. О погоде 3 июня рассказали костанайские синоптики

О погоде 3 июня рассказали костанайские синоптики

COVID-2019 в Казахстане

11571 - зарегистрированно

5757 - выздоровевших

41 - летальных случаев

182 - в Костанайской области

3 июня в Костанайской области местами ожидается кратковременный дождь, гроза, гром. Ветер северо-восточный с переходом на восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+13, на юге области +16. Днем +20…+25, на юге +27 градусов.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ночью +11…+13, днем +21…+23.

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