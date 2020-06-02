О погоде 3 июня рассказали костанайские синоптики

3 июня в Костанайской области местами ожидается кратковременный дождь, гроза, гром. Ветер северо-восточный с переходом на восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+13, на юге области +16. Днем +20…+25, на юге +27 градусов.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ночью +11…+13, днем +21…+23.

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