О погоде 3 июня рассказали костанайские синоптики

COVID-2019 в Казахстане
11571 - зарегистрированно
5757 - выздоровевших
41 - летальных случаев
182 - в Костанайской области
3 июня в Костанайской области местами ожидается кратковременный дождь, гроза, гром. Ветер северо-восточный с переходом на восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +8…+13, на юге области +16. Днем +20…+25, на юге +27 градусов.
В Костанае переменная облачность, без осадков. Ночью +11…+13, днем +21…+23.
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