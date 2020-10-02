О погоде 3 октября в Костанае и области

3 октября в Костанайской области местами ожидается дождь, ночью и утром возможен туман. Ветер северо-восточный с переходом на северный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, местами 0 градусов. Днем +10…+15 градусов на юге области +18.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков.

Ночью +3…+5 градусов, днем +13…+15.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.