О погоде 3 октября в Костанае и области

3 октября в Костанайской области местами ожидается дождь, ночью и утром возможен туман. Ветер северо-восточный с переходом на северный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, местами 0 градусов. Днем +10…+15 градусов на юге области +18.
В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков.
Ночью +3…+5 градусов, днем +13…+15.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области