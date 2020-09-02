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  3. О погоде 3 сентября в Костанае и области

О погоде 3 сентября в Костанае и области

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3 сентября в Костанайской области местами ожидается дождь, гроза, туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с, порывы ветра до 25 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+12, на юге области +16 градусов. Днем +13…+18, на юге +21.

В Костанае ожидается переменная облачность, дождь и гроза. Ветер северо-восточный с порывами 15-20 м/с.

Ночью +10…+12 градусов, днем +14…+16.

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