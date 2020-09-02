О погоде 3 сентября в Костанае и области

3 сентября в Костанайской области местами ожидается дождь, гроза, туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с, порывы ветра до 25 м/с.
Температура воздуха ночью +8…+12, на юге области +16 градусов. Днем +13…+18, на юге +21.
В Костанае ожидается переменная облачность, дождь и гроза. Ветер северо-восточный с порывами 15-20 м/с.
Ночью +10…+12 градусов, днем +14…+16.
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97371 - выздоровевших
1588 - летальных случаев
3418 - в Костанайской области