О погоде 30 декабря в Костанае и области

30 декабря в Костанайской области ожидается переменная облачность, местами снег, низовая метель. Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью -22…-27, местами -30 градусов. Днем -20…-20, на юге области -17 градусов.
В Костанае ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -23…-25 градусов, днем -20…-22.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области