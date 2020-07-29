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О погоде 30 июля в Костанае и области

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30 июля в Костанайской области ожидается кратковременный дождь, гроза. Днем возможен град.

Ветер западный с переходом на юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.Температура воздуха ночью +11…+16, днем +20…+25 градусов, на юге области +28.

В Костанае переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ночью +13…+15 градусов. Днем +26…+28.

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