USD 411.54
EUR 458.13
RUB 5.84
  1. Home
  2. Новости
  3. О погоде 31 мая в Костанайской области

О погоде 31 мая в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане

10382 - зарегистрированно

5057 - выздоровевших

37 - летальных случаев

165(+29) - в Костанайской области

31 мая в Костанайской области ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +11…+16, на юге области +19. Днем +28…+33, на юге +36.

В Костанае осадков не будет. Ветер северо-западный с порывами 18 м/с. Ночью +17…+19, днем +28…+30 градусов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Дети в Казахстане будут летать в самолетах бесплатно
Следующая новость

Не получившим помощь во время ЧП помогают продуктами