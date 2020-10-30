О погоде 31 октября в Костанае и области

31 октября в Костанайской области ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +3…+8 градусов, на юге области +11.
В Костанае 31 октября осадков не ожидается. Ночью -1…-3 градуса, днем +6…+8.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области