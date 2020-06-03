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О погоде 4 июня в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане

11796 - зарегистрированно

5996 - выздоровевших

44 - летальных случаев

184(+2) - в Костанайской области

4 июня в Костанайской области малооблачно, без осадков.

Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, на юге области +15. Днем +17…+22, на юге +25 градусов.

В Костанае погода без осадков. Ветер северо-западный, днем порывы 18 м/с. Ночью +7…+9, днем +18…+20.

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