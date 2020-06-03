О погоде 4 июня в Костанайской области

COVID-2019 в Казахстане
11796 - зарегистрированно
5996 - выздоровевших
44 - летальных случаев
184(+2) - в Костанайской области
4 июня в Костанайской области малооблачно, без осадков.
Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, на юге области +15. Днем +17…+22, на юге +25 градусов.
В Костанае погода без осадков. Ветер северо-западный, днем порывы 18 м/с. Ночью +7…+9, днем +18…+20.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.