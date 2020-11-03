О погоде 4 ноября в Костанайской области

фото из открытых источников
4 ноября в Костанайской области ожидается погода без осадков, возможен туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью -2…-6. Днем 0…+5, на юге области +8 градусов.
В Костанае ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ночью -3…-5 градусов, днем +3…+5.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области