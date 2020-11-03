USD 433.3
EUR 506.74
RUB 5.44
  1. Home
  2. Новости
  3. О погоде 4 ноября в Костанайской области

О погоде 4 ноября в Костанайской области

фото из открытых источников

4 ноября в Костанайской области ожидается погода без осадков, возможен туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью -2…-6. Днем 0…+5, на юге области +8 градусов.

В Костанае ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ночью -3…-5 градусов, днем +3…+5.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

В Костанайской области привлекли к ответственности водителей за езду без страхового полиса
Следующая новость

В Казахстане за сутки освоена квота на утилизацию сельхозтехники