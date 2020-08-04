О погоде 5 августа рассказали костанайские синоптики

5 августа в Костанайской области ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ветер восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +16…+21 градусов. Днем +31…+36.
В Костанае без осадков. Ночью +18…+20, днем +32…+34 градусов.
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COVID-2019 в Казахстане
93820 - зарегистрированно
65132 - выздоровевших
1058 - летальных случаев
2853 - в Костанайской области