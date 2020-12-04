О погоде 5 декабря в Костанае и области

5 декабря в Костанайской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12, местами 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью -14…-18 градусов. Днем -15…-20 градусов.

В Костанае осадков не будет. Ночью -16…-18 градусов. Днем -15…-17

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