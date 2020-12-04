О погоде 5 декабря в Костанае и области

фото из открытых источников
5 декабря в Костанайской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12, местами 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью -14…-18 градусов. Днем -15…-20 градусов.
В Костанае осадков не будет. Ночью -16…-18 градусов. Днем -15…-17
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области