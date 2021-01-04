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О погоде 5 января в Костанае и области

фото из открытых источников

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5 января в Костанайской области ожидается переменная облачность, без осадков, местами туман. Ветер восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью -23…-26 градусов, местами -25. Днем -17…-20 градусов.

В Костанае ожидается погода без осадков. Ночью -22…-24 градусов, днем -17…-19.

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1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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