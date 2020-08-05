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О погоде 6 августа в Костанае и области

фото из открытых источников

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6 августа в Костанайской области ожидается переменная облачность, днем местами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +16…+21. Днем +31…+36 градусов.

В Костанае будет переменная облачность, без осадков. Ночью +17…+19 градусов, днем +31…+33.

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