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О погоде 6 декабря в Костанае

фото vesti.ua

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6 декабря в Костанае ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Температура воздуха ночью -21 градусов. Днем -17 градусов.

Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба.

Ветер северный 3 метра в секунду.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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