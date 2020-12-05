О погоде 6 декабря в Костанае

фото vesti.ua
6 декабря в Костанае ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
Температура воздуха ночью -21 градусов. Днем -17 градусов.
Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба.
Ветер северный 3 метра в секунду.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области