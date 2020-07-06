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О погоде 7 июля в Костанае

фото из открытых источников

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7 июля в Костанае ожидается переменная облачность. 

Температура ночью в Костанае ожидается +20, днем +19 градусов.

Ожидается дождь.

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COVID-2019 в Казахстане

48574 - зарегистрированно

16183 - выздоровевших

264 - летальных случаев

1098 - в Костанайской области

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