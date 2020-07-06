О погоде 7 июля в Костанае

фото из открытых источников
7 июля в Костанае ожидается переменная облачность.
Температура ночью в Костанае ожидается +20, днем +19 градусов.
Ожидается дождь.
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COVID-2019 в Казахстане
48574 - зарегистрированно
16183 - выздоровевших
264 - летальных случаев
1098 - в Костанайской области