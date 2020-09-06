О погоде 7 сентября в Костанае

7 сентября в Костанае ожидается переменная облачность.
Температура воздуха ночью +12 градусов, днем +19.
Атмосферное давление 750 миллиметр ртутного столба.
Ветер северо-западный со скоростью 6-12 метров в секунду.
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COVID-2019 в Казахстане
106301 - зарегистрированно
99523 - выздоровевших
1588 - летальных случаев
3431 - в Костанайской области