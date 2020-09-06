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О погоде 7 сентября в Костанае

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7 сентября в Костанае ожидается переменная облачность.

Температура воздуха ночью +12 градусов, днем +19.

Атмосферное давление 750 миллиметр ртутного столба.

Ветер северо-западный со скоростью 6-12  метров в секунду.

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COVID-2019 в Казахстане

106301 - зарегистрированно

99523 - выздоровевших

1588 - летальных случаев

3431 - в Костанайской области

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