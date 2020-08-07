О погоде 8 августа в Костанайской области

8 августа в Костанайской области ожидается переменная облачность, местами дождь и гроза. Ветер северо-восточный с порывами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на юге области +23. Днем +25…+30, на юге области +33 градусов.
В Костанае ожидается переменная облачность, дождь.
Ночью +18…+20 градусов, днем +28…+30.
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COVID-2019 в Казахстане
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70680 - выздоровевших
1058 - летальных случаев
2988 - в Костанайской области