О погоде 8 августа в Костанайской области

8 августа в Костанайской области ожидается переменная облачность, местами дождь и гроза. Ветер северо-восточный с порывами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, на юге области +23. Днем +25…+30, на юге области +33 градусов.

В Костанае ожидается переменная облачность, дождь.

Ночью +18…+20 градусов, днем +28…+30.

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