О погоде 8 июня

COVID-2019 в Казахстане
12694 - зарегистрированно
7376 - выздоровевших
56 - летальных случаев
200 - в Костанайской области
5 июня в Костанайской области будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 9-м/с.
В Костанае без осадков. Ночью +16, днем+27 градусов.
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Tags: Алау Казахстан Костанай прогноз погоды