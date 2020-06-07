О погоде 8 июня

5 июня в Костанайской области будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 9-м/с.

В Костанае без осадков. Ночью +16, днем+27 градусов.

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