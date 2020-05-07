О погоде 8 мая в Костанае

8 мая в Костанайской области ожидается погода без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на южный 7-12 м/с.

Температура воздуха в Костанае ночью +13, днем +23 градусов.

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