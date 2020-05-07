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О погоде 8 мая в Костанае

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COVID-2019 в Казахстане

4530 - зарегистрированно

1470 - выздоровевших

30 - летальных случаев

59 - в Костанайской области

8 мая в Костанайской области ожидается погода без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на южный 7-12 м/с.

Температура воздуха в Костанае ночью +13, днем +23 градусов.

 

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