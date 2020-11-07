О погоде 8 ноября в Костанае и области

8 ноября в Костанайской области на большей части территории ожидаются осадки: дождь, снег, туман и гололед. Ветер северо-западный 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, на западе области -3. Днем +1…+6.

В Костанае 8 ноября ожидаются осадки в виде дождя и снега. Порывы ветра 15-20 м/с.

Ночью -1…-3 градусов, днем +5…+7 градусов.

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