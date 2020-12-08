USD 421.51
EUR 509.65
RUB 5.67
  1. Home
  2. Новости
  3. О погоде 9 декабря в Костанае и области

О погоде 9 декабря в Костанае и области

Vinkmag ad

9 декабря в Костанайской области ожидается переменная облачность, местами снег, туман, низовая метель. Ветер западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -16…-21 градусов, местами -12. Днем -5…-10 градусов.

В Костанае ожидается погода без существенных осадков. Ночью -10…-12 градусов, днем -5…-7.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Доставку на дом паспорта и удостоверения личности планируют запустить в РК
Следующая новость

Фура слетела в кювет на трассе в Костанайской области — видео