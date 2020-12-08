О погоде 9 декабря в Костанае и области

9 декабря в Костанайской области ожидается переменная облачность, местами снег, туман, низовая метель. Ветер западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью -16…-21 градусов, местами -12. Днем -5…-10 градусов.
В Костанае ожидается погода без существенных осадков. Ночью -10…-12 градусов, днем -5…-7.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области