О погоде 9 мая в Костанае

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COVID-2019 в Казахстане
4834 - зарегистрированно
1631 - выздоровевших
31 - летальных случаев
61 - в Костанайской области
9 мая в Костанайской области ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.
Температура воздуха в Костанае ночью +11, днем +24 градусов.
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