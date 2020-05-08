О погоде 9 мая в Костанае

9 мая в Костанайской области ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

Температура воздуха в Костанае ночью +11, днем +24 градусов.

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