О погоде на 1 мая рассказали костанайские синоптики

1 мая в Костанайской области местами ожидается туман, на севере области — гроза. Ветер юго-западный, с переходом западный местами 15-20 м/с.

Ночью +7…+12, днем +15…+20, местами +23 градуса.

В Костанае ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+10, днем +13…+20 градусов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.