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  3. О погоде на 1 мая рассказали костанайские синоптики

О погоде на 1 мая рассказали костанайские синоптики

COVID-2019 в Казахстане

3356 - зарегистрированно

858 - выздоровевших

25 - летальных случаев

49 - в Костанайской области

1 мая в Костанайской области местами ожидается туман, на севере области — гроза. Ветер юго-западный, с переходом западный местами 15-20 м/с.

Ночью +7…+12, днем +15…+20, местами +23 градуса.

В Костанае ожидается переменная облачность, осадков не будет. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+10, днем +13…+20 градусов.

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