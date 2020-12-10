О погоде на 11 декабря в Костанайской области

фото из открытых источников
11 декабря в Костанайской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью -15…-20, местами -23 градусов. Днем -8…-13, местами -16.
В Костанае ожидается погода без существенных осадков. Ночью -16…-18 градусов, днем -10…-12.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области