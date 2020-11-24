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О погоде на 25 ноября в Костанае и области

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25 ноября в Костанайской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -10…-15 градусов, местами -18. Днем -2…-7, местами -10 градусов.

В Костанае осадков не будет. Ночью -13…-15, днем -5…-7 градусов.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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