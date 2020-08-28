О погоде на 29 августа в Костанае и области

29 августа в Костанайской области ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+17, на юге области +18. Днем +25…+30, на юге области +33 градусов.

В Костанае малооблачно, без осадков. Ночью +15…+17 градусов, днем +28…+30.

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