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О погоде на 31 августа в Костанайской области

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31 августа в Костанайской области ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью +10…+15. Днем +25…+32

В Костанае малооблачно, без осадков. Ночью +14…+18 градусов, днем +26…+32.

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