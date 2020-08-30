О погоде на 31 августа в Костанайской области

31 августа в Костанайской области ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью +10…+15. Днем +25…+32

В Костанае малооблачно, без осадков. Ночью +14…+18 градусов, днем +26…+32.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.