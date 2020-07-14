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О погоде в Костанае 15 июля

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Ночью будет +24 градуса. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. 

Днем в Костанае ожидается температура +35 градусов.

Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду.

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