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О погоде в Костанае 17 декабря

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В Костанае 17 декабря ожидается переменная облачность. 

Температура ночью будет -11 градусов.

Днем -9 градусов.

Ветер юго-западный со скоростью 5-9 метров в секунду.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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